3 речення з займенниками!!!
Қазақ тiлi
3 речення з займенниками!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ви учора були в кінотеатрі? він може вийти на вулицю? я зараз пишу домашнє завдання.
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