3 речення з займенниками!!!

Қазақ тiлi
3 речення з займенниками!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ви учора були в кінотеатрі? він може вийти на вулицю? я зараз пишу домашнє завдання.    
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