Найдите углы равнобедренного треугольника, если угол при вершине на 48 градусов больше угла при основании.

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Так как треугольник равнобедренный, то углы при основании равны, следовательно : в треугольнике АВС: угол А - х градусов и угол С - х градусов, а угол В - х + 48 градусов.Составим уравнение: х+х+х + 48 = 180 3х = 180 - 48 3х = 132 х = 44 Следовательно : угол А и Угол С = 44 градуса,а угол В = 44 + 48 =92 градуса!