Найдите углы равнобедренного треугольника, если угол при вершине на 48 градусов больше угла при основании.
Геометрия
Найдите углы равнобедренного треугольника, если угол при вершине на 48 градусов больше угла при основании.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как треугольник равнобедренный, то углы при основании равны, следовательно : в треугольнике АВС: угол А - х градусов и угол С - х градусов, а угол В - х + 48 градусов.Составим уравнение: х+х+х + 48 = 180 3х = 180 - 48 3х = 132 х = 44 Следовательно : угол А и Угол С = 44 градуса,а угол В = 44 + 48 =92 градуса!
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