W(E2O5)=43.67 % знайдіть відносну атомну масу елемента. помогите пожалуйста.
Химия
W(E2O5)=43.67 % знайдіть відносну атомну масу елемента. помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х/2х+80=0,4367 34,936=1,1266х х=31 фосфор
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