Вычислите экстремумы ф-ции F(x)=0.5x^4-2x^3

Алгебра
Вычислите экстремумы ф-ции F(x)=0.5x^4-2x^3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F'=2x^3-6x^2 x=0 2x-6=0 x=3 F(3)=81/2-54=-13,5 точка минимума, т.к. F''(3)>0   F(0)=0 - точка перегиба
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