Почему желающих выступить примыкание,а не управление?
Русский язык
Почему желающих выступить примыкание,а не управление?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выступить инфинитив ...не измен-ся
Гость:
при управлении зависимое слово ставится в определенном падеже, а при примыкании зависимым словом является неизменяемое слово (наречие, инфинитив и т.д.)
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