(Люди...СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!Решается оценка между 4-5 ПОЖАЛУСТА НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ"На чем основывается духовная связь между предками и потомством"типо во времена войны..ценности...альбомные фотографии...семейные ценност...
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(Люди...СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!Решается оценка между 4-5 ПОЖАЛУСТА НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ"На чем основывается духовная связь между предками и потомством"типо во времена войны..ценности...альбомные фотографии...семейные ценности...память...даю 20 пунктов....ПОЖАЛУЙСТА!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Духовная связь основывается прежде всего на доверии и взаимопонимании изначально, упросто знакомых таког небывает. На сегодняшний день всё изменилось, если сравнивать поколения которые были до нас и их ценности они не сравнимы с нашими, было другое время... Духовная связ передаётся из поколение в поколения хоть и время летит но остаются фотографии, воспоминания и много другое...
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