Какой объём кислорода (н.у.) требуется для полного сгорания 2 г углерода?
Химия
Какой объём кислорода (н.у.) требуется для полного сгорания 2 г углерода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(c)=m/M=2/12=0.17моль n(o2)=n(c)=0.17моль V(o2)=n*Vm=0.17*22.4=3.74л
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