задачи на 7 класс!!! СРОЧНО! ВЫГОДНО! 1. Ведро воды из колодца мальчик равномерно поднял один раз за 20 сек., а другой - за 30 сек. Одинаковая ли работа была совершена в этих случиях. Что можно сказать о мощности привыполнении ...
Физика
задачи на 7 класс!!! СРОЧНО! ВЫГОДНО! 1. Ведро воды из колодца мальчик равномерно поднял один раз за 20 сек., а другой - за 30 сек. Одинаковая ли работа была совершена в этих случиях. Что можно сказать о мощности привыполнении этих работ? 2. Сколько времени потребуется для откачки 10 тонн воды из шахты, если мощность насоса 1,5 кВт? ВЫСОТА ПОДЬЁМА ВОДЫ 20 метров!
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Гость:
1.не одинаковая работа
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