сочинение на тему "Не видав горя не узнаешь и радости".

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Не видав горя не узнаешь и радости В жизни есть много ситуаций. Есть и хорошие, есть и плохие. В некоторых из них мы часто допускаем ошибки, потом сильно жалея о них. Все люди должны уметь учиться на своих поступках. Когда кто-то из нас хотя бы раз попадал в плохую ситуацию, в которой трудно было найти правильное решение, мы уже, как правило не должны наступать на те же грабли, получая нужный опыт для новых, правильных действий. Есть пословица, которая подходит к этому высказыванию: "Не видав горя не узнаешь и радости". Я с ней вполне соглашаюсь и желаю, чтобы люди умели осознавать и исправлять свои ошибки.