Что ты знаешь об использовании компьютера современным человеком?
Биология
Что ты знаешь об использовании компьютера современным человеком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Современный человек не может обходиться без компьютера... 1)Человек узнает из интернета(компьютера) новости,погоду и т.п. 2)Человек развлекается......(слушает музыку,играет в игры..и т.п.) 3)А так же,с помощью компьютера человек работает учится... развивай мысль......
Гость:
Компьютер это средство общения , получение , прослушивании и просмотров информации .
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