Что ты знаешь об использовании компьютера современным человеком?

Гость: Гость:

Современный человек не может обходиться без компьютера... 1)Человек узнает из интернета(компьютера) новости,погоду и т.п. 2)Человек развлекается......(слушает музыку,играет в игры..и т.п.) 3)А так же,с помощью компьютера человек работает учится... развивай мысль......