сопротивление одного проводника больше сопротивления другого в n раз, во сколько раз сопротивление их параллельного соединения отличается от сопротивления их последовательного соединения?
Физика
сопротивление одного проводника больше сопротивления другого в n раз, во сколько раз сопротивление их параллельного соединения отличается от сопротивления их последовательного соединения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если сопротивление первого проводника a, то сопротивление другого проводника a*n=b. их последовательное соединение a+b, то их параллельное соединение (a*b)/(a+b)
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