сопротивление одного проводника больше сопротивления другого в n раз, во сколько раз сопротивление их параллельного соединения отличается от сопротивления их последовательного соединения?

Физика

сопротивление одного проводника больше сопротивления другого в n раз, во сколько раз сопротивление их параллельного соединения отличается от сопротивления их последовательного соединения?

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