К чему привели реформы 60-70-х гг. XIX в.?   1) к исчезновению феодальных пережитков 2) к ликвидации самодержавия 3) к ускорению развития общества 4) к уничтожению дворянских привилегий  

Обществознание
К чему привели реформы 60-70-х гг. XIX в.?   1) к исчезновению феодальных пережитков 2) к ликвидации самодержавия 3) к ускорению развития общества 4) к уничтожению дворянских привилегий  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) к исчезновение феодальных пержитков -- отмена крепостного право .
Гость:
к исчезновению феодальных пережитков.
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