К чему привели реформы 60-70-х гг. XIX в.? 1) к исчезновению феодальных пережитков 2) к ликвидации самодержавия 3) к ускорению развития общества 4) к уничтожению дворянских привилегий

Обществознание

К чему привели реформы 60-70-х гг. XIX в.? 1) к исчезновению феодальных пережитков 2) к ликвидации самодержавия 3) к ускорению развития общества 4) к уничтожению дворянских привилегий

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