почему произведение, в котором больше место отводится Ужу, называется "Песня о Соколе" ?
Литература
почему произведение, в котором больше место отводится Ужу, называется "Песня о Соколе" ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что Сокол--символ смелости,свободы,потому что Сокол никогда пресмыкаться не будет,и если нет ПОЛЁТА В ЖИЗНИ,ТО И НЕТ ДЛЯ НЕГО ВООБЩЕ СМЫСЛА ЖИТЬ.Лучше умереть свободным,чем пресмыкаться,как УЖ,,МЕСТО существования которого -это сырость, тёмное ущелье и вечный бессмысленный покой и бессмысленное существование.
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