Географическое положение на материке жесколистных вечнозелённых лесов икустарников
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Географическое положение на материке жесколистных вечнозелённых лесов икустарников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средиземноморский климат . Южная Европа , Побережье Северной Африки .
Гость:
На крайнем севере и юге расположились зоны жестколистных вечнозелёных лесов и кустарников.на территории Средиземноморья отличается особым своеобразием.
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