Нужны признаки параллельности прямых. Только не два-три слова, а полные предложения. Заранее спасибо.

Признаки параллельности прямых I. Две прямые, параллельные третьей параллельны. II. Если внутренние накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны III. Если сумма внутренних односторонних углов равна 180°, то прямые параллельны. IV. Если соответственные углы равны, то прямые параллельны.

Гость: Гость:

1.если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. 2.если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны 3.если при пересечении двух прямых секущей сумма односторонних углов равна 180 градусов, то прямые параллельны