Нужны признаки параллельности прямых. Только не два-три слова, а полные предложения. Заранее спасибо.
Геометрия
Нужны признаки параллельности прямых. Только не два-три слова, а полные предложения. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признаки параллельности прямых I. Две прямые, параллельные третьей параллельны. II. Если внутренние накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны III. Если сумма внутренних односторонних углов равна 180°, то прямые параллельны. IV. Если соответственные углы равны, то прямые параллельны.
Гость:
1.если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. 2.если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны 3.если при пересечении двух прямых секущей сумма односторонних углов равна 180 градусов, то прямые параллельны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Предельный углеводород массой 18г содержит 3г водорода. Установите молекулярную формулу этого вещества. Ответ должен быть С5Н12
Геометрия