актуальность проэкта наволочки  по трудам 

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актуальность проэкта наволочки  по трудам 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
очень практично: например, нужна новая наволочка и, чтобы не покупать целый дорогой комплект постельного белья, берешь ткань и шьешь!!!
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