Разбор слова по составу общество
Русский язык
Разбор слова по составу общество
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
общество общ-корень еств-суффикс о- окончание=) удачи тебе:-)
Гость:
Корень-общ, суффикс-еств, окончание-о
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