Разбор слова по составу общество

Русский язык
Разбор слова по составу общество
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
общество общ-корень еств-суффикс  о- окончание=)  удачи тебе:-)  
Гость:
Корень-общ, суффикс-еств, окончание-о
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