какого значение кровеносной системы
Биология
какого значение кровеносной системы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основное значение кровеносной системы заключается в доставке клеткам необходимых веществ и удалении отработанных продуктов.
Гость:
газотранспортная функция питание защита участвует в свертывании кожи
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