старинная задача.на левой чаше весов,находящихся в равновесии,лежат 9 одинаковых слитков золота,а на правой-11 одинаковых слитков серебра.если поменять местами один слиток золота со слитком серебра,то левая чаша окажется на 13г...

Алгебра

старинная задача.на левой чаше весов,находящихся в равновесии,лежат 9 одинаковых слитков золота,а на правой-11 одинаковых слитков серебра.если поменять местами один слиток золота со слитком серебра,то левая чаша окажется на 13г легче правой.сколько весит один слиток серебра и один слиток золота?

Автор: Гость