старинная задача.на левой чаше весов,находящихся в равновесии,лежат 9 одинаковых слитков золота,а на правой-11 одинаковых слитков серебра.если поменять местами один слиток золота со слитком серебра,то левая чаша окажется на 13г...
Алгебра
старинная задача.на левой чаше весов,находящихся в равновесии,лежат 9 одинаковых слитков золота,а на правой-11 одинаковых слитков серебра.если поменять местами один слиток золота со слитком серебра,то левая чаша окажется на 13г легче правой.сколько весит один слиток серебра и один слиток золота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9x=11y 9x-11y=0 8x+y+13=10y+x 7x-9y=-13 y=29,25 x=35,75 слиток золота весит 35,75 г, сееребра 29,25
Гость:
Возьмем вес золота за "X", а вес серебра за "y". 1)x>y на 13г x=y+13 9x=11y 9(y+13)=11y 9y+117=11y 2y=117 y=117/2=58.5 - вес 1 слитка серебра. 2)x=y+13 x=58.5+13=71.5 - вес 1 слитка золота. Ответ:1 Слиток серебра весит 58.5 грамм, а 1 слиток золота 71.5 грамм.
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