развёрнутый угол *вое* разделён лучом ОТ на два угла ВОТ и ТОЕ найди градусные меры этих углов,если угол ВОТ второе меньше угла ТОЕ.

Математика

развёрнутый угол *вое* разделён лучом ОТ на два угла ВОТ и ТОЕ найди градусные меры этих углов,если угол ВОТ второе меньше угла ТОЕ.

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