развёрнутый угол *вое* разделён лучом ОТ на два угла ВОТ и ТОЕ найди градусные меры этих углов,если угол ВОТ второе меньше угла ТОЕ.
Математика
развёрнутый угол *вое* разделён лучом ОТ на два угла ВОТ и ТОЕ найди градусные меры этих углов,если угол ВОТ второе меньше угла ТОЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+3=4 180:4=45 TOE=135 BOT=45
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