В каком слове содержатся согласные буквы, обозначающие мягкие согласные звуки? !)шипы, 2)земля, 3) лыжи, 4)дома СРОЧНО

Русский язык
В каком слове содержатся согласные буквы, обозначающие мягкие согласные звуки? !)шипы, 2)земля, 3) лыжи, 4)дома СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове земля есть согласные мягкие.
Гость:
2 вариант ответа , [ з`] [ л`]
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