морфологический разбор слова вокруг

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морфологический разбор слова вокруг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вокруг3-наречие не изменяется вокруг(подчеркиваешь тире-точка)
Гость:
Вокруг - наречие, вокруг,разряд - обстоятельственное места, неизменяемое, синт роль - обстоятельство
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