морфологический разбор слова вокруг
Русский язык
морфологический разбор слова вокруг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вокруг3-наречие не изменяется вокруг(подчеркиваешь тире-точка)
Гость:
Вокруг - наречие, вокруг,разряд - обстоятельственное места, неизменяемое, синт роль - обстоятельство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Обществознание
отметьте событие,которое произошло в правление Павла 1 а)введение подушной подати с крестьян б) принятие Манифеста о вольности дворянства в)огра...
Химия
Помогите пожалуйста. Задачи надо решить а а, б, в, г варианты ответов которые должны получиться при решении 1.Массовая доля фосфора в оксиде фосфор...
Українська література
. Наименее исчерпанный к настоящему времени энергетический ресурс - это ... 1) нефть 2) природный газ 3) уголь ...