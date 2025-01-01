. Наименее исчерпанный к настоящему времени энергетический ресурс - это ... 1) нефть 2) природный газ 3) уголь 4) урановая руда XIII. Какой из источников энергии можно на...
Українська література
. Наименее исчерпанный к настоящему времени энергетический ресурс - это ... 1) нефть 2) природный газ 3) уголь 4) урановая руда XIII. Какой из источников энергии можно назвать неисчерпаемым? 1) природный газ 2) нефть 3) энергия ветра 4) урановая руда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.задание 4) 2.задание 3)
Гость:
1) урановая 2) энергия ветра
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