. Наименее исчерпанный к настоящему времени энергетический ресурс - это ... 1) нефть 2) природный газ 3) уголь 4) урановая руда XIII. Какой из источников энергии можно на...

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. Наименее исчерпанный к настоящему времени энергетический ресурс - это ... 1) нефть 2) природный газ 3) уголь 4) урановая руда XIII. Какой из источников энергии можно назвать неисчерпаемым? 1) природный газ 2) нефть 3) энергия ветра 4) урановая руда

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