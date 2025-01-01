(x+1)(2y-1)=0 и 2y^2+x-y=5
Алгебра
(x+1)(2y-1)=0 и 2y^2+x-y=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+1)(2y-1)=0 и 2y^2+x-y=5 (x+1)(2y-1)=0,2y^2-y+x=5 x=5 2y=1 y=2 2y=-3 x=-1 Ответ:x = -1, y = 2; x = -1, y = -3/2; x = 5, y = 1/2;
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