В первом мотке 88 м проволоки,а во втором-150 м такой же проволоки.За первый моток заплатили на 2 рубля меньше,чем за второй.Какова стоимость двух мотков проволи?

Математика
В первом мотке 88 м проволоки,а во втором-150 м такой же проволоки.За первый моток заплатили на 2 рубля меньше,чем за второй.Какова стоимость двух мотков проволи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150-88=62м- на столько проволоки во  2м мотке больше, чем в 1м 2/62=1/31руб- стоит один метр 150+88=238м- всего проволоки 238*1/31=7 21/31руб≈7,68руб-стоимость обоих мотков проволоки
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