В первом мотке 88 м проволоки,а во втором-150 м такой же проволоки.За первый моток заплатили на 2 рубля меньше,чем за второй.Какова стоимость двух мотков проволи?

Математика

В первом мотке 88 м проволоки,а во втором-150 м такой же проволоки.За первый моток заплатили на 2 рубля меньше,чем за второй.Какова стоимость двух мотков проволи?

Автор: Гость