дайте визначення понять морський клімат,висотна поясність.

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Морський клімат — клімат регіонів, близьких до моря, що відрізняється невеликими добовими та річними амплітудами температури повітря, високою відносною вологістю, прохолодним літом і м'якою зимою (в помірних широтах), великою хмарністю, викликаною інтенсивною циклонічною діяльністю, сильними вітрами. висотна поясність — закономірна зміна природних комплексів у горах, зумовлена насамперед зміною кліматичних умов з висотою.