из точки K к окружности с центром О провели две касательные в точках M,N. Найдите KM,KN если угол MON= 120 градусов, OK=12
Геометрия
из точки K к окружности с центром О провели две касательные в точках M,N. Найдите KM,KN если угол MON= 120 градусов, OK=12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Треугольники OKM и OKN равны (по гипотенузе и катету) , тогда ОК-биссектриса угла MON. Из треугольника МОК находим: МК=ОК*sin60²=12*√3/2=6√3
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