из точки K к окружности с центром О провели две касательные в точках M,N. Найдите KM,KN если угол MON= 120 градусов, OK=12

Геометрия

из точки K к окружности с центром О провели две касательные в точках M,N. Найдите KM,KN если угол MON= 120 градусов, OK=12

Автор: Гость