Упряжка из 8 верблюдов тащит по пескам пустыни телегу с 3 тонн груза. Сколько телег и сколько верблюдов понадобится,чтобы перевезти 60 тонн груза?

Математика

Упряжка из 8 верблюдов тащит по пескам пустыни телегу с 3 тонн груза. Сколько телег и сколько верблюдов понадобится,чтобы перевезти 60 тонн груза?

Автор: Гость