Упряжка из 8 верблюдов тащит по пескам пустыни телегу с 3 тонн груза. Сколько телег и сколько верблюдов понадобится,чтобы перевезти 60 тонн груза?
Математика
Упряжка из 8 верблюдов тащит по пескам пустыни телегу с 3 тонн груза. Сколько телег и сколько верблюдов понадобится,чтобы перевезти 60 тонн груза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:3=20 упряжек 20*8 =160 ВЕРБЛЮДОВ
Гость:
60/3=20 раз 8*20=160 верблюдов
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