решить уравнение 3x2+x+37 больше или=0
Алгебра
решить уравнение 3x2+x+37 больше или=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x2+x+37> или=0 3x2+x+37=0 A=3 b=1 с=37 D=b в квадрате - 4ac = 1в квадрате – 4*3*37 = 1 – 444 = - 443 (нет решений) ответ: нет решений
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