3 цепи питания для пустыни
Биология
3 цепи питания для пустыни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
растение->травоядное насек.->земея->птица
Гость:
Полынь —> тушканчик —> змея Зерно → суслик → орел-беркут
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