какую роль в государственной жизни играли приказы?
Обществознание
какую роль в государственной жизни играли приказы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
приказы-централизованные органы управления с функциональным разделением обязанностей. главный- челобитный-контрольные функции,посольский- ведал внешней политикой, разрядный-распределением служилых людей по полкам
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