Равносторонний треугольник со стороной 100 мм, описан около окружности. Найдите радиус окружности.

Геометрия
Равносторонний треугольник со стороной 100 мм, описан около окружности. Найдите радиус окружности.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                   R=100/2sin60=100sqrt(3)/3
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