Три насоса наполнили бассейн водой объемом 320 м3.Первый насос наполнил бассейн на 30%,что составляет 60 % объема воды которую переложил второй насос.Найдите объем воды ,которую перекачал 3 насос.
Математика
Три насоса наполнили бассейн водой объемом 320 м3.Первый насос наполнил бассейн на 30%,что составляет 60 % объема воды которую переложил второй насос.Найдите объем воды ,которую перекачал 3 насос.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320*30%=96м^3 - первый насос 96*100%/60%=160м^3 - второй насос 320-96-160=64м^3 - перекачал третий насос Ответ. 64м^3
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