Три насоса наполнили бассейн водой объемом 320 м3.Первый насос наполнил бассейн на 30%,что составляет 60 % объема воды которую переложил второй насос.Найдите объем воды ,которую перекачал 3 насос.

Математика

Три насоса наполнили бассейн водой объемом 320 м3.Первый насос наполнил бассейн на 30%,что составляет 60 % объема воды которую переложил второй насос.Найдите объем воды ,которую перекачал 3 насос.

Автор: Гость