2 угла треугольника 60 и 80.Найти градусный метр дуги на которые вершиныданного треугольника делят окружность
Геометрия
2 угла треугольника 60 и 80.Найти градусный метр дуги на которые вершиныданного треугольника делят окружность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если угл равен 60,то дуга будет равна 120 если угл равен 80,то дуга будет равна 160 поэтому ⇒ 180 - ( 60 + 80 ) = 40 если угл равен 40,то дуга будет равна 80
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