найти производную  f(x)=5-7x

Алгебра
найти производную  f(x)=5-7x
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f'(x)=-7                                                                 
Гость:
y=5-7x y' = -7   Ответ:  -7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
напишите структурные формулы двух изомеров состава : а)C2H4Cl2 б)C2H6O
Ответить
Математика
из города А в город В выехал автобус.спустя 0,5 ч вслед за ним из пункта А выехал автомобиль.через 1,1 ч после своего выхода он,обогнал автобус,нах...
Ответить
Химия
в ряду химических элементов O - S - Se уменьшается: 1) окислительная активность простых веществ 2) радиус атома 3) электроотрицательность элемента ...
Ответить
География
вспомни сказку КУРОЧКА РЯБА. как ты думаешь над чем плакали дед и баба в сказке? напиши об этом короткую причту
Ответить
Математика
на двух тарелках 12 помидоров. на первой тарелке 5 помидоров. сколько помидоров на второй тарелке ?на сколько больше помидоров на второй тарелке че...
Ответить