найти производную f(x)=5-7x
Алгебра
найти производную f(x)=5-7x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f'(x)=-7
Гость:
y=5-7x y' = -7 Ответ: -7
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