из города А в город В выехал автобус.спустя 0,5 ч вслед за ним из пункта А выехал автомобиль.через 1,1 ч после своего выхода он,обогнал автобус,находился автобус от него на расстояние 2 км от него.найдите скорость автобуса если...

Математика

из города А в город В выехал автобус.спустя 0,5 ч вслед за ним из пункта А выехал автомобиль.через 1,1 ч после своего выхода он,обогнал автобус,находился автобус от него на расстояние 2 км от него.найдите скорость автобуса если известно что она на 20 км/ч меньше скорости автомобиля!

Автор: Гость