из города А в город В выехал автобус.спустя 0,5 ч вслед за ним из пункта А выехал автомобиль.через 1,1 ч после своего выхода он,обогнал автобус,находился автобус от него на расстояние 2 км от него.найдите скорость автобуса если...
Математика
из города А в город В выехал автобус.спустя 0,5 ч вслед за ним из пункта А выехал автомобиль.через 1,1 ч после своего выхода он,обогнал автобус,находился автобус от него на расстояние 2 км от него.найдите скорость автобуса если известно что она на 20 км/ч меньше скорости автомобиля!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Непонятно,зачем 2км) Автомобиль проехал до встречи 1,1ч Автобус- 1,1ч+0,5ч = 1,6ч х км/ч - скорость автобуса (х+20) км/ч - скорость автомобиля (х+20) * 1,1 = 1,6х 1,1х+22=1,6х 0,5х=22 х=22:0,5 х=44(км/ч) - скорость автобуса 44+20=64(км/ч) - скорость автомобиля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
в ряду химических элементов O - S - Se уменьшается: 1) окислительная активность простых веществ 2) радиус атома 3) электроотрицательность элемента ...
География
вспомни сказку КУРОЧКА РЯБА. как ты думаешь над чем плакали дед и баба в сказке? напиши об этом короткую причту
Математика
на двух тарелках 12 помидоров. на первой тарелке 5 помидоров. сколько помидоров на второй тарелке ?на сколько больше помидоров на второй тарелке че...
Алгебра
второй член геометрической прогрессии равен 4, а пятый член равен -32. найдите сумму четырех первых членов этой прогрессии