Объясните, в чем секрет долголетней популярности песенного творчества владимира высоцкого

ПОТОМУ ЧТО ОН ВОСПЕВАЛ ПРАВДУ И НАРОД ЗА ЭТО ЕГО ЛЮБИЛ

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я так думаю , что секрета тут нет,дело в том,что его песни,смысл,который в них содержится,актуальны и в наше время,и именно поэтому,даже в наше время,пользуются большой популярностью.