В равнобедренный треугольник с основанием 12 сантиметров и периметром 32 сантиметра,вписана окружность.Найти r малое
Геометрия
В равнобедренный треугольник с основанием 12 сантиметров и периметром 32 сантиметра,вписана окружность.Найти r малое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основание 12, Р=32 => боковые стороны по 10 см(т.к. (32-12)/20 =10). Далее я провела медианы (которые пересекаясь делят друг друга по отношению 1 к 2).... Короче, дело было так: на моем чертеже центр окружности совпал с точной пересечений медиан. Далее по теореме Пифагора находим высоту (100-36=64, извлекаем корень =8), и делем ее на три части. 2 2/3, но я очень сомневаюсь в ответе. Меня смущает отсутсвие целого числа .-.
Гость:
1) Применим формулу : S = p·r, где р = ½·(a+b+c). р-полупериметр 2) Т.К. тр-к равнобедр. и основание а = 12 см, то b = c = (32 -12 ):2 =10 (см). 3) р = 0,5 ·(10+10+12)= 16 (см). 4) Площадь найдём по формуле Герона: S = √p·(p-a)(p-b)(p-c) = √16·4·6·6= 4·2·6=48 (cм²)? таким образом r = S/p = 48/16 = 3 (см). Ответ: 3 см.
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