В равнобедренный треугольник с основанием 12 сантиметров и периметром 32 сантиметра,вписана окружность.Найти r малое

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Основание 12, Р=32 => боковые стороны по 10 см(т.к. (32-12)/20 =10). Далее я провела медианы (которые пересекаясь делят друг друга по отношению 1 к 2).... Короче, дело было так: на моем чертеже центр окружности совпал с точной пересечений медиан. Далее по теореме Пифагора находим высоту (100-36=64, извлекаем корень =8), и делем ее на три части. 2 2/3, но я очень сомневаюсь в ответе. Меня смущает отсутсвие целого числа .-.