помогите решить задачу на укр мове. у класі 32 учні. 18 чоловік вивчае англ. мову 16 чоловік вивчають французьку мову причому кожен з учнів класу вивчае бодай одну з цих мов . скільки учнів вивчае водночас англ. мову і франц . ...
Математика
помогите решить задачу на укр мове. у класі 32 учні. 18 чоловік вивчае англ. мову 16 чоловік вивчають французьку мову причому кожен з учнів класу вивчае бодай одну з цих мов . скільки учнів вивчае водночас англ. мову і франц . мови? скільки учнів вивчае тільки англ. мову і тільки франц. мову?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32-18=14чел - не изучают английский, значит они изучают французский язык 16-14=2 чел изучают и французский и английский языки. Ответ 2 человека
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