помогите решить задачу на укр мове. у класі 32 учні. 18 чоловік вивчае англ. мову 16 чоловік вивчають французьку мову причому кожен з учнів класу вивчае бодай одну з цих мов . скільки учнів вивчае водночас англ. мову і франц . ...

Математика

помогите решить задачу на укр мове. у класі 32 учні. 18 чоловік вивчае англ. мову 16 чоловік вивчають французьку мову причому кожен з учнів класу вивчае бодай одну з цих мов . скільки учнів вивчае водночас англ. мову і франц . мови? скільки учнів вивчае тільки англ. мову і тільки франц. мову?

Автор: Гость