в одном из классов гимназии мальчиков в 1,2 раза больше чем девочек . сколько девочек в этом классе если их на две меньше чем мальчиков ? через уравнение ребят :*

Алгебра

в одном из классов гимназии мальчиков в 1,2 раза больше чем девочек . сколько девочек в этом классе если их на две меньше чем мальчиков ? через уравнение ребят :*

Автор: Гость