в одном из классов гимназии мальчиков в 1,2 раза больше чем девочек . сколько девочек в этом классе если их на две меньше чем мальчиков ? через уравнение ребят :*

Алгебра
в одном из классов гимназии мальчиков в 1,2 раза больше чем девочек . сколько девочек в этом классе если их на две меньше чем мальчиков ? через уравнение ребят :*
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть : мальч = 1,2х девоч = х  Составим уравнение: 1,2х - х =2 0,2х=2 х=10 Ответ 10 девочек
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