вычислите длину дуги окружности с радиусом 4 см,если ее градусная мера равна 120 градусов.Чему равна площадь соответствующего данной дуге кругового сектора?
Геометрия
вычислите длину дуги окружности с радиусом 4 см,если ее градусная мера равна 120 градусов.Чему равна площадь соответствующего данной дуге кругового сектора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина круга l=2*пи*r, а его градусная мера 360. Так как тут градусная мера 120, то длина дуги l=(120/360)*пи*r=3,14*4/3=4,19(см). По такому же принципу, равна (120/360) трети площади окружности s=1/3*пи*r^2=1/3*3,14*4^2=16,75(см^2)
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