Ремонтом дома занято 18 маляров и штукатуров. сколько маляров занято ремонтом если их на 4 меньше чем штукатуров ? через уравнения .
Алгебра
Ремонтом дома занято 18 маляров и штукатуров. сколько маляров занято ремонтом если их на 4 меньше чем штукатуров ? через уравнения .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х-маляры пусть у-штукатуры x+y=18 решаеи методом подстановки y-4+y=18 2y=22 x=y-4 y=11 x=11-4 x=7 ответ:7 маляров
Гость:
Пусть: маляр= х штукат=х+4 Составим уравнение: х+х+4=18 2х=18-4 2х=14 х=7 Ответ: 7 маляров
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