Ремонтом дома занято 18 маляров и штукатуров. сколько маляров занято ремонтом если их на 4 меньше чем штукатуров ? через уравнения .

Алгебра

Ремонтом дома занято 18 маляров и штукатуров. сколько маляров занято ремонтом если их на 4 меньше чем штукатуров ? через уравнения .

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