Охарактеризуйте вещество по плану: оксид углерода (IV) а) формула, б) класс, в) вид химической связи и тип кристаллической решетки, г) физические свойства, д) химические свойства.

Химия
Охарактеризуйте вещество по плану: оксид углерода (IV) а) формула, б) класс, в) вид химической связи и тип кристаллической решетки, г) физические свойства, д) химические свойства.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) С=О=С б) кислотный оксид в)ковалетная полярная г) газ, б/ц, б/з д)реагирует с основаниями и основными оксидами
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