Охарактеризуйте вещество по плану: оксид углерода (IV) а) формула, б) класс, в) вид химической связи и тип кристаллической решетки, г) физические свойства, д) химические свойства.

Химия

Охарактеризуйте вещество по плану: оксид углерода (IV) а) формула, б) класс, в) вид химической связи и тип кристаллической решетки, г) физические свойства, д) химические свойства.

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