Цветочный нектар содержит 80% воды, а полученный из него мёд содержит 20% воды. Сколько килограммов нектара надо переработать пчелам, чтобы получить 1 кг мёда?

Математика

Цветочный нектар содержит 80% воды, а полученный из него мёд содержит 20% воды. Сколько килограммов нектара надо переработать пчелам, чтобы получить 1 кг мёда?

Автор: Гость