Цветочный нектар содержит 80% воды, а полученный из него мёд содержит 20% воды. Сколько килограммов нектара надо переработать пчелам, чтобы получить 1 кг мёда?

Математика
Цветочный нектар содержит 80% воды, а полученный из него мёд содержит 20% воды. Сколько килограммов нектара надо переработать пчелам, чтобы получить 1 кг мёда?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-80%=20% 20%-200г 1000:200=5кг нектара Ответ: 5 кг нектара 
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