Преобразовать в сумму: а) (3х-2у)(3х+2у) б) (5х+у)(у-5х)
Алгебра
Преобразовать в сумму: а) (3х-2у)(3х+2у) б) (5х+у)(у-5х)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) (3х-2у) в квадр б) (у-5х) в квадрате
Гость:
просто раскрываем скобки: а) 9x^2+6xy-6xy-4y^2=9x^2-4y^2 б) 5xy-25x^2+y^2-5xy=-25x^2+y^2 Удачи)))
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