Пусть число рабочих в первом цехе=х,значит число рабочих во втором цехе= 4х Составим уравнение : х+4х=624 5х=624 х=624:5 но 624 на 5 на цело не делится может в условии 625 тогда х=125,-число рабочих в первом цехе Значит число рабочих во втором цехе равно 125*4=500

Гость: Гость:

В 2-Х ЦЕХАХ РАБОТАЮТ 624 РАБОЧИХ.ВО ВТОРОМ ЦЕХЕ В 4 РАЗА БОЛЬШЕ РАБОЧИХ,ЧЕМ В ПЕРВОМ.СКОЛЬКО РАБОЧИХ В КАЖДОМ ЦЕХЕ? решение примем а, чел - количество рабочих в первом цехе в, чел - количество рабочих во втором цехе тогда в=4*а а+в=624 а+4*а=624 5*а=624 а=624/5=124,8 чел - в первом цехе в=124,8*4=499,2 чел - во втором цехе ИСХОДЯ ИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ОТВЕТОВ ВИДИМ, ЧТО УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ ЗАПИСАНО НЕ ВЕРНО, Т.К. КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ВЫРАЖАТЬСЯ ДРОБНЫМ ЧИСЛОМ. А ЗНАЧИТ ВОЗЬМИТЕ ЗА ОСНОВУ ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ И ПОДСТАВЬТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ЧИСЛА (Я ДУМАЮ ИЛИ 625 ВМЕСТО 624, ИЛИ 3 ВМЕСТО 4, Т.Е. В 3 РАЗА РАБОЧИХ БОЛЬШЕ)