посадили кілька рядів яблунь, по 8 дерев у кожному ряді, і 9 рядів груш,по 7 дерев у кожному.Всьго посадили 143 плодових дерева.Скільки рядів яблунь посадили?задача на три дії.

Математика

посадили кілька рядів яблунь, по 8 дерев у кожному ряді, і 9 рядів груш,по 7 дерев у кожному.Всьго посадили 143 плодових дерева.Скільки рядів яблунь посадили?задача на три дії.

Автор: Гость