посадили кілька рядів яблунь, по 8 дерев у кожному ряді, і 9 рядів груш,по 7 дерев у кожному.Всьго посадили 143 плодових дерева.Скільки рядів яблунь посадили?задача на три дії.
Математика
посадили кілька рядів яблунь, по 8 дерев у кожному ряді, і 9 рядів груш,по 7 дерев у кожному.Всьго посадили 143 плодових дерева.Скільки рядів яблунь посадили?задача на три дії.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Скільки груш посадили? 9*7=63(г.) 2)Скільки яблунь посадили? 143-63=80(ябл.) 3)------------------------------------- 80:8=10(р.) Відповідь:посадили 10 рядів яблунь.
Гость:
1) 9*7=63 груши всего посадили 2) 143-63=80 яблонь посадили всего 3) 80/8=10 рядов с яблонями посадили ответ:10 рядов
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