сочинение для 2 класса на тему "не имей сто рублей, а имей сто рублей

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сочинение для 2 класса на тему "не имей сто рублей, а имей сто рублей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как говориться в одной русской пословице, не имей сто рублей, а имей сто друзей. Когда есть у человека друзья, то это очень хорошо.На самом деле может быть много знакомых, а настоящих друзей мало.Хорошо иметь много друзей, дружба дороже богатства, денег. 
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