сочинение для 2 класса на тему "не имей сто рублей, а имей сто рублей

Гость: Гость:

Как говориться в одной русской пословице, не имей сто рублей, а имей сто друзей. Когда есть у человека друзья, то это очень хорошо.На самом деле может быть много знакомых, а настоящих друзей мало.Хорошо иметь много друзей, дружба дороже богатства, денег.