сочинение для 2 класса на тему "не имей сто рублей, а имей сто рублей
Русский язык
сочинение для 2 класса на тему "не имей сто рублей, а имей сто рублей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как говориться в одной русской пословице, не имей сто рублей, а имей сто друзей. Когда есть у человека друзья, то это очень хорошо.На самом деле может быть много знакомых, а настоящих друзей мало.Хорошо иметь много друзей, дружба дороже богатства, денег.
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