Через точку А окружности проведены диаметр АС и две хорды АВ и АD, равные радиусу этой окружности. Найдите углы четырёхугольника ABCD и градусные меры дуг AB, BC, CD, AD.
Геометрия
Через точку А окружности проведены диаметр АС и две хорды АВ и АD, равные радиусу этой окружности. Найдите углы четырёхугольника ABCD и градусные меры дуг AB, BC, CD, AD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) тр-к АСД ,АД=0,5АС следовательно угол АСД равен 30 гр., угол САД=60гр 2) тр-к АВС , АВ=0,5 АС следовательно угол ВСА=30гр, угол САВ=60гр 3) Угол ВАД=60+60=120гр угол ВСД=30 +30=60гр 4) угол АВС= углу АДС = 90гр 5) дуги СД=ВС=120 гр АВ=АД=60 гр
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