расчитать массу бромэтана необходимого для получения 23г этанола, если доли выхода продукта состовляет 75%
Химия
расчитать массу бромэтана необходимого для получения 23г этанола, если доли выхода продукта состовляет 75%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H5Br+KOH=C2H5OH+KBr 1 1 n(C2H5OH)практ.=23:46=0,5моль; n(С2H5OH)теорет.=0,67моль; n(C2H5Br)=0,67;m(C2H5Br)=0,67*109=73гр.
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